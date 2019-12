David Hopffer Almada indisponível para um novo mandato à frente da Academia Cabo-verdiana de Letras

O presidente do conselho da direcção da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL), David Hopffer Almada, não vai candidatar-se a um segundo mandato e já comunicou a sua indisponibilidade aos presidentes da assembleia-geral e do conselho fiscal.

O escritor e jurista, que fez este anúncio na sua página social do Facebook, alega que a sua não recandidatura fica a dever-se a razões de natureza “estritamente pessoal”.

David Hopffer Almada disse que foi na reunião ordinária da ACL, realizada este sábado, na Praia, que fez saber aos seus confrades sobre a sua não recandidatura.

“Aproveito a oportunidade para agradecer aos confrades que, comigo, integraram os diversos órgãos da ACL, e a todos os demais que, mesmo não os integrando, sempre se mostraram disponíveis e colaboraram com a ACL, no sentido do seu cada vez melhor desempenho e na realização dos seus objectivos estatutários”, lê-se n comunicado.

Hopffer Almada agradeceu ainda as instituições públicas e privadas que, segundo ele, “sempre se mostraram disponíveis para colaborar com a ACL, possibilitando-lhe um melhor desempenho das suas atribuições”.

Endereçou, também, um “agradecimento especial” ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pela sua “permanente disponibilidade” para atender às solicitações da ACL, e a mui “valiosa contribuição” que deu para a valorização e brilho das respectivas iniciativas.

Jorge Carlos Fonseca, além de jurista, é, também, poeta e escritor e membro da ACL.