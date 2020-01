Abertas candidaturas aos Prémios Princesa de Astúrias 2020

Os autores, artistas, homens da cultura e criadores cabo-verdianos podem candidatar-se aos Prémios Princesa de Astúrias 2020, que decorrem até 5 de Março do corrente ano.

Lançados pela Fundação Princesa de Astúrias, estes prémios distinguem os trabalhos científicos, técnico, cultural e humanitário realizados por pessoas, instituições, grupos de pessoas no âmbito internacional, sendo concedidos em oito categorias diferentes: Arte, Letras, Ciências Sociais, Comunicação e Humanidades, Investigação Científica e Técnica, Cooperação Internacional, Concórdia e Desportos.

De acordo com o regulamento, estes prémios destinam-se a pessoas e/ou instituições que através do seu trabalho e mérito contribuem para o progresso e bem-estar social de forma extraordinária e exemplar.

As candidaturas podem ser entregues até 5 de Março deste ano. Os prémios serão entregues numa cerimónia solene anual, realizada no teatro Compoamor de Oviedo, Espanha, no mês de Outubro de 2020.

Os interessados podem aceder ao formulário da proposta de candidatura através do portal Fundación de Princesa de Astúrias (link: https://www.fpa.es/pt/premios-princesa-de-asturias/).

A Fundação Princesa de Astúrias é uma instituição privada, sem fins lucrativos, cujos objectivos são contribuir para o enaltecimento e promoção de todos os valores científicos, culturais e humanísticos como património universal, bem como consolidar os vínculos existentes entre o principado de Astúrias e o título que tradicionalmente ostentam os herdeiros da Coroa de Espanha.