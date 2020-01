Filme “Vitalina Varela” no Festival de Cinema de Sundance

O filme “Vitalina Varela”, do português Pedro Costa será exibido no Festival de Cinema norte-americano de Sundance, que começa no dia 23 de Janeiro, em Park City, nos Estado Unidos da América.

O premiado filme de Pedro Costa, que já passou por mais de 40 festivais e mostras de cinema desde a estreia mundial no Verão passado em Locarno, de onde saiu com o Leopardo de Ouro (principal prémio do certame suíço), será exibido em Sundance na secção New Frontier, em quatro sessões entre os dias 24 e 31 deste mês, de acordo com o jornal Público.

Depois do festival de Sundance, “Vitalina Varela” será projectado, no 21 de Fevereiro, no Lincoln Center, em Nova Iorque.

Ainda a propósito deste filme, a protagonista, Vitalina Varela, vai figurar na capa da mais recente edição da revista Film Comment, editada por aquele centro cultural, edição essa que inclui ainda uma entrevista ao realizador Pedro Costa.

“Vitalina Varela” conta a história da cabo-verdiana que “há mais de 25 anos” esperou o seu bilhete de avião para ir ter com o marido, Joaquim, que imigrou para Portugal, mas, em 2013, acabou por morrer e sepultado na ausência da mulher que só chegou às terras lusas três dias depois do funeral, assim que teve conhecimento da fatídica notícia, resume a sinopse divulgada pela “Optec Filmes”, a produtora da película.

A 'actriz' cabo-verdiana, que empresta o nome e a história da sua vida ao film,e conquistou também o Prémio de Melhor Actriz no referido Festival Internacional de Cinema de Locarno, na Suíça.

No festival de Sundance, que decorrerá até 2 de Fevereiro, será ainda exibido o filme Sérgio, de Greg Barker, com o actor brasileiro Wagner Moura como protagonista, a interpretar o alto funcionário brasileiro da ONU Sérgio Vieira de Mello, que morreu em 2003 em missão no Iraque. Neste filme entra ainda o actor angolano, Pedro Hossi, no papel do político timorense Xanana Gusmão.