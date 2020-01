“Fuso Horário” de Kruvela Jr no mercado ainda este ano

O álbum “Fuso Horário” de rapper cabo-verdiano Júnior Lopes de nome artístico Kruvela Jr estará no mercado este ano (2020).

“Fuso Horário” é composto por 10 faixas musicais. O primeiro tema, que empresta o nome ao álbum, já está nas plataformas digitais desde Dezembro do ano passado.

“O próximo single sairá entre Fevereiro ou Março, e será uma parceira com o cantor Edson Danny”, afirma Kruvela Jr.

O disco tem influência das cidades da Praia, Lisboa e Boston. “Porque vivo na cidade da Praia, e os meus familiares nas duas cidades. Eu fiquei em Cabo Verde para dar continuidade aos meus estudos”.

Ainda não há data para a chegada do álbum no mercado, e enquanto isso o jovem artista vai lançar mais singles e fazer a promoção dos trabalhos. “Pretendo lançar três singles antes da chegada do meu álbum”.

Conforme Kruvela Jr, este álbum contará com a participação de alguns nomes da música cabo-verdiana, mas não pode indicar os nomes, porque o processo ainda está em fase de negociação.

“Mas a participação de Edson Danny já está confirmada, já temos o tema que é Primogénito”, assegura.

Natural da cidade da Praia, Kruvela Jr conta que foi no ano 2009 que começou na música, tendo pertencido ao grupo musical Kandjulado. Depois de algum tempo decidiu seguir a sua carreira a solo.