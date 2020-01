Vera Duarte eleita Investigadora Correspondente do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa

A escritora cabo-verdiana foi eleita Investigadora Correspondente do Centro de Humanidades (CHAM) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa.

A Comissão Científica do CHAM reuniu a 10 de Janeiro e decidiu aprovar a admissão da Vera Duarte como investigadora correspondente do CHAM.

Com esta eleição, a escritora cabo-verdiana passará a fazer parte do grupo de investigação Cultura e Literatura do CHAM.

O CHAM, com sede em Lisboa, tem como finalidade o desenvolvimento, promoção e o aprofundamento dos estudos da história de Portugal e a presença dos portugueses pelo mundo. “Prestar serviços à comunidade no âmbito da sua actividade científica”, é outro objectivo do CHAM.

Fazem parte do CHAM investigadores da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, bem como investigadores independentes de outras instituições.