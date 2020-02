Bilhetes para as bancadas do Carnaval de São Vicente à venda no domingo

​A Câmara Municipal de São Vicente deve colocar à venda os 4.400 bilhetes das bancadas de Carnaval, na Rua de Lisboa, e na Avenida Baltazar Lopes, a partir deste domingo, 23, no Centro de Estágios do Mindelo.

Conforme informações avançadas na inicio da noite desta sexta-feira, na página oficial da edilidade no Facebook, serão disponibilizados 4.400 bilhetes, sendo 2.200 para o dia 24, e 2.200 para o dia 25 de Fevereiro.

Deste número, 1.500 estarão à venda para o público e os restantes 700 bilhetes disponibilizados aos seis grupos e à Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), com 100 bilhetes cada.

Os bilhetes estarão à venda no domingo, 23, a partir das 08:00, na bilheteira do Centro de Estágio, ao lado do Estádio Adérito Sena, pelo preço/dia de 1.500 escudos, para a bancada da Rua de Lisboa, e de mil escudos para a bancada da Avenida Baltazar Lopes.

Cada pessoa, conforme informações da câmara municipal, poderá efectuar a compra de dois bilhetes por dia e cada pulseira corresponde exclusivamente a um único lugar;

As bancadas, como se pode ler no comunicado, “não dispõem de lugares marcados pelo que é recomendado o cumprimento dos horários”

“A permanência nas bancadas exige que o ocupante tenha sempre a sua pulseira no pulso, sem sinais de fraude. O não cumprimento desta regra terá como consequência a perda do direito de permanência”, adverte a edilidade, adiantando que cada zona ou bancada será identificada com a cor da pulseira correspondente.