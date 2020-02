Artistas cabo-verdianos levam "questão primordial da água" à Bienal de Veneza

A arquitecta Patti Anahory e o artista visual César Schofield Cardoso vão participar na Exposição Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza. É a primeira vez que Cabo Verde marca presença no certame, que reúne arquitectos, urbanistas e artistas de todo o mundo.

“Como Iremos Viver Juntos?” Esta é a pergunta lançada pelo curador Hashim Sarkis e à qual 114 artistas e arquitectos de 16 países vão tentar dar resposta na 17ª Exposição Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza.

Com a questão, desafia-se os participantes a “imaginar espaços nos quais possamos viver generosamente juntos”, explicou o curador, Hashim Sarkis, na apresentação do evento. E assim, “a Biennale Architettura 2020 afirma o papel vital do arquitecto, tanto como convocador cordial como como guardião do contrato espacial”, declarou.

Será uma exposição que “captura os problemas estruturais da sociedade contemporânea”, apresentou, por seu turno, o diretor da Bienal de Veneza, Paolo Baratta.

A bienal, que decorre de 23 de Maio a 29 de Novembro de 2020, vai então promover o debate global e crítico sobre o futuro da coabitação humana, enquadrado em cinco temas: Planeta; Fronteiras; Comunidades; Habitação e Indivíduos.

Foi neste âmbito, e na sequência do trabalho que a arquitecta Patti Anahory e o artista visual César Schofield Cardoso têm estado a desenvolver e exposto a nível internacional, tanto no projecto Storia na Lugar, como nas suas práticas artísticas individuais, que surgiu o convite, da parte da curadoria, à dupla cabo-verdiana.

O trabalho dos criadores do projecto Storia Na Lugar irá abordar, segundo nota de imprensa enviada às redacções, “a primordial questão da água, seu acesso e distribuição, na complexa relação entre turismo e as comunidades locais em Cabo Verde”.

Reflexões concretizadas numa instalação, que marca esta presença na mais antiga e prestigiada bienal do mundo que este ano.

A par com Patti Anahory e César Schofield Cardoso constam da lista de participantes da Bienal de Arquitectura de Veneza nomes tão sonantes como o de Alejandro Aravena, Prémio Pritzer (o “Nobel” da Arquitectura) 2016.

Os artistas e o projecto

Patti Anahory é arquitecta e designer nascida no Oceano Atlântico, a caminho de São Tomé e Príncipe. Tem um mestrado em Arquitectura pela Universidade de Princeton e tem centrado o seu trabalho no questionamento das relações pressupostas de lugar e identidade.

César Schofield Cardoso é um artista visual nascido em Mindelo cujo trabalho tem uma forte vertente de contestação política e social. Questões ambientais, urbanas e de cidadania, são temas recorrentes nos seus projectos.

Em 2016, os dois criaram o projecto experimental e multidisciplinar Storia na Lugar - [un]grounding narratives que visa analisar e documentar a dinâmica da produção/construção do espaço em Cabo Verde contemporâneo. Baseia-se no mapeamento participativo e processos cinematográficos para criar uma plataforma de web-documentários interactivos.