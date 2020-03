Zé Delgado com “Cara Ô X”

“Cara Ô X” é o título do novo álbum do cantor e compositor Zé Delgado que foi lançado em Agosto do ano passado (2019).

Este disco, que é formado por 11 faixas musicais, está a ser bem recebido, segundo o cantor. Isto tendo em conta a recepção do álbum nos países em que já foi lançado, nomeadamente, Portugal, França e Estados Unidos da América. “Neste Verão estarei no dia 2 de Maio na ilha do Sal, 18 de Abril nos Estados Unidos da América, 6 de Junho em Portugal, 11 de Julho em Luxemburgo”, avança o artista.

“Cinzeiro di mundo”, “Gripe d`amor”, “Escravatura”, “Abc”, “Cara Ô X”, “Asa di amor”, “Temp-Oral”, “Vulcao d`amor”, “Mudança”, “Girasol” e “Consciencia”, são os temas que compõe o disco “Cara Ô X”.

Em conversa com o Expresso das Ilhas, Zé Delgado disse que quer conquistar mais pessoas com as suas músicas.

“Sei que há pessoas que gostam da minha música, mas quero conquistar mais fãs. E neste disco tenho o tema 'Cinzero di mundo' que é uma música que muitas pessoas estão a gostar”,

Com o tema “Cinzero di mundo”, o artista afirma que quer chamar a atenção das pessoas para não deixarem as coisas 'para amanhã'. “O tempo está a passar muito depressa e a nossa vida é um cigarro, um dia vamos todos terminar num cinzero di mundo”.

Zé Delgado avisa que está a preparar um novo projecto musical, que ainda não tem data para estar no mercado.

O artista não quis desvendar mais sobre o novo álbum uma vez que, neste momento, a prioridade é desfrutar de“Cara Ô X”: para dar-lhe "mais pé, mais asa" e fazer mais promoção.

Mesmo assim, levanta um pouco o véu: “o novo projecto terá nove temas, com estilos diferente. É um Zé Delgado diferente que as pessoas vão conhecer. Faço a música como arte e como artista tento fazer tudo aquilo que me toca. Tudo aquilo que sinto tento transformá-lo em música. É um trabalho acústico e acho que as pessoas vão gostar. Tenho certeza que vou surpreender as pessoas”, indica.