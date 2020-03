“As Palavras de Jó” em apresentação "live" no Youtube

A peça teatral “As Palavras de Jó” será apresentado, em reposição online, esta sexta-feira, no canal Youtube.

Este espectáculo, apresentado pelo Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (GTCCPM), tem o intuito de dar alento aos cabo-verdianos, que enfrentam a COVID - 19.

Segundo o encenador da peça, João Branco, a ideia é “nestes dias difíceis”, com a ameaça da COVID - 19, comemorar o Dia Internacional do Teatro, assinalado a 27 de Março, com o espectáculo que estava programado ser apresentado ao público mindelense, nessa mesma data, com entrada gratuita.

Pretende assim, “contribuir para que o isolamento de pessoas, de amigos, seja menos doloroso”, afirmou o actor, em entrevista à Inforpress, referindo que o próprio texto “fala mesmo de esperança”.

Conforme João Branco, este espectáculo é, pois, uma forma de consolar as pessoas, “de estar com elas. Esperamos dar um pouco de esperança, alento para aqueles que virem o espectáculo na sexta-feira”.

A apresentação tem lugar no seu canal pessoal de Youtube, a partir das 21h00, e contará com a assistência de Edson Silva, para a imagem, David Medina, no som, Edson Gomes, na iluminação e Nuno Tavares, com a trilha sonora, que será o único item gravado. Tudo o resto é "ao vivo".

A peça, apresentada pela primeira vez em 2016 e que é 54ª produção do GTCCPM, faz parte do projecto “Matéi”, que se iniciou com o Teatro 15 (curso de teatro do Centro Cultural Português) e o espectáculo “Cuidado com as velhinhas carentes e solitárias”.

Duas das três peças que pretendem divulgar o trabalho do dramaturgo ucraniano, ainda vivo, Matéi Visniec, e que tem sido encenado um pouco por todo o mundo.

O monólogo incorporado pelo actor e encenador João Branco é caracterizado por muitos como um espectáculo que “todos falam e não deixa ninguém indiferente”.