Nelson Freitas e Nick Pinheiro criam “Onecaboverde”

O artista cabo-verdiano Nelson Freitas e o tecnólogo Nick Pinheiro criaram uma organização não-governamental, a “Onecaboverde”, para ajudar as pessoas mais necessitadas em Cabo Verde.

Num live na sua página da rede social, Facebook, Nelson Freitas disse que o “objectivo dessa organização é fazer donativos para o nosso povo que está a passar fome. Eu sei que pessoas de outras partes do mundo também estão a passar, mas vamos começar por Cabo Verde, onde tenho mais contactos para fazer com que a comida cheguem aos pontos certos”.

Segundo Nelson Freitas, a ideia é arrecadar um montante de 30 mil euros, cerca de 3.300 contos cabo-verdianos, para depois adquirem alimentos e distribuir às famílias.

O artista cabo-verdiano começou o seu live apelando para que as pessoas fiquem em casa, tendo em conta o momento que estamos a viver com a pandemia da COVID -19.

Nelson Freitas aproveitou, ainda, para convidar as pessoas a assistirem este sábado, 9, a partir das 16h00 de Cabo Verde, a um directo na sua página do Instagram, que contará com a participação de mais artistas, atletas, actrizes e modelos.

Nelson Freitas, Rita Pereira, Nani, Tito Paris, Renato Sanches, Nelson Semedo, Djodje, Lura, Gil Semedo, Yuri da Cunha, Elji, Alecia Morais, Loony Johnson, Dino D’Santiago, Jimmy P, Johnny Ramos, Kady, William Araújo, Elida Almeida, Neyna, Tirzah Évora, Darleen Lopes, Anane Veja, Loreta, Kaito, Eddy Parker, Marco Soares, Nelson Ramos, Virgul, Chachi, Branko, Johnny Fonseca, Sienna, Julinho KSD, Nick Pinheiro, Kalaf e Sebah, são as personalidades que vão participar neste directo.