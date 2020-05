Festas da cidade de Assomada na rede social

Devido à pandemia da COVID – 19 e ao estado de emergência, este ano as comemorações do Dia da Cidade de Assomada terão como “palco” a rede social Facebook.

Segundo uma nota da Câmara Municipal de Santa Catarina, a festa está orçada em 100 contos e, este ano, será comemorada na rede social para preservar as recomendações das autoridades.

A festa será comemorada sob o lema “Assomada, 19 Anos Construindo a Cidade”, e contempla quatro mensagens sobre Assomada pela voz de Beto Alves, Felisberto Veiga, José Maria Martins e Eurico da Moura.

Esta festa dos 19 anos da elevação da Assomada à categoria de cidade terá várias actividades, sendo uma delas a homenagem ao músico Kaká Barbosa.

“Kaká Barbosa, presente, hoje e sempre” é uma homenagem ao poeta, músico, compositor e escritor, que contará com a participação de Bob Mascarenhas, Sílvio Brito, Joe di Bango e Vânia Martins, mas também com a exibição de um tema do último concerto de Kaká Barbosa.

Na homenagem, os músicos interpretarão um tema de Kaká Barbosa, e o presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA), Danny Spínola, deixará uma mensagem.