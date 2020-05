5ª Edição de Sumol Beat aos sábados nas redes sociais

A 5ª edição do Sumol Beat acontece todos os sábados deste mês, com actuação dos artistas na rede social Instagram, devido à pandemia da COVID -19.

O evento teve início no passado sábado, 9, com MC Tranka na Beat, este sábado, 16, teremos a actuação de Trakinuz, 23 será a vez de Ricky Man, e o festival termina com o grupo Rapaz 100 Juiz, no dia 30 de Maio.

Numa entrevista via Skype para o programa Show da Manhã da TCV, o produtor musical, Augusto Veiga disse que este evento esteve para ser suspenso, devido ao novo coronavírus, mas a marca decidiu convertê-lo num festival online.

“Os músicos têm estado na linha da frente a nível de conteúdos para as pessoas que estão em casa, temos assistidos vários festivais online com muita qualidade, também os músicos têm estado a angariar fundos para várias instituições de saúde em Cabo Verde”, frisa.

Este festival, que é dedicado aos jovens e à música urbana, acontece assim em quatro sábados, durante este mês, a partir das 19h00.

Conforme Augusto Veiga, cada actuação terá a duração de 40 minutos, e é feita a partir da casa desses artistas para tentar dar mais um pouco de alegria às pessoas nesse tempo de quarentena. As actuações serão transmitidas no Instagram da Sumol.