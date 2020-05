Kady com novo single intitulado “Flan”

A artista cabo-verdiana Kady acaba de lançar nas plataformas digitais o seu mais recente single: “Flan”.

O single chega ao mercado depois da artista ter participado na edição do Festival da Canção em Portugal, com o tema “Diz Só” da autoria do cantor e compositor Dino D’Santiago e do compositor Kalaf Epalanga.

Segundo uma nota enviada às redacções, a artista pretende ainda este ano lançar o seu segundo trabalho discográfico.

A mesma fonte avança que este single retrata uma nova faceta musical e um novo estilo assumido pela artista. “Um tema afrosoul que vive das misturas de ritmos africanos com influência de soul & rnb norte-americano”.

O tema "representa a mulher que não se fragiliza com o fim de um relacionamento, que enfrenta os seus problemas e que acima de tudo pede frontalidade e honestidade ao seu companheiro", indica a mesma fonte.

Natural da cidade da Praia, Kady reside actualmente em Portugal, e é filha da cantora Terezinha Araújo, fundadora e vocalista do grupo Simentera.

A artista lançou o seu primeiro álbum intitulado “Kaminho”, em 2015, que contou com a produção da Broda Music.