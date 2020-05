Ferro Gaita e Garantia de Seguros apresentam “Lembra Tempo”

A Garantia de Seguros associa-se ao grupo Ferro Gaita e juntos apresentam o projecto “Lembra Tempo”. São quatro vídeos originais que serão difundidos a 30 de cada mês, durante quatro meses.

A apresentação do primeiro vídeo acontece este sábado, 30, às 18h00 através do Facebook e Instagram da Garantia Seguros e no canal YouTube dos Ferro Gaita.

A iniciativa foi anunciada pelo produtor musical do grupo, Augusto Veiga, na página de Facebook da Garantia de Seguros.

Segundo Augusto Veiga, a iniciativa é uma forma de fazer com que a cultura cabo-verdiana não pare. O produtor aproveitou a oportunidade para apelar às pessoas para ficarem em casa e assistirem às apresentações.

Esta é mais uma iniciativa que surge neste tempo de confinamento para levar mais alegria às pessoas que estão em casa.

Ferro Gaita, formado em 1996, tem como base o Funaná (lento, rápido e sambado), a Tabanka, o Batuque e Finaçon, ritmos tradicionais da Ilha de Santiago. Com uma sonoridade muito própria integram instrumentos tradicionais de sopro como a Bombona (búzio), Meia Bumba e Concertina.

Da discografia do grupo constam discos como “Fundu Baxu”(1997), “Rei di Tabanka”(1999), “Bandêra Liberdadi”(2003), “Cidade Velha” (2008) e “Festa Fora” (2015).