Lura lança novo single

A cantora Lura lançou hoje, o seu novo single intitulado “Nina Santiago”. Este tema lançado no Dia Internacional da Criança é dedicado a sua filha.

Este tema, conforme uma nota da enviada, trata-se de um inédito de Mário Lúcio Sousa, com arranjos de Tiago Machado, sob a chancela da Lusáfrica.

Esse tema acaba de chegar as plataformas digitais, depois do single “Alguem di Alguem” lançado em Dezembro de 2018.

Numa nota enviada, a cantora disse que quer neste dia da criança celebrar o amor incondicional. “Nina Santiago” é o nome da pessoa mais especial na minha vida, a minha filha. O Amor que cresce como uma planta que é regada e cuidada diariamente. Quero celebrar esta fonte de inspiração, alegria e motivação que é a minha Nina e que são todas as crianças do mundo. Crianças que, com a força da sua inocência nos motivam dia a dia a sermos melhores pessoas, mães e pais e a superar com distinção cada dificuldade”.

A cantora recomendou todas as mães e dizer que “ser mãe ensinou-me a valorizar ainda mais a força e o significado de ser mulher”. “Estou a aprender diariamente a encontrar o meu lugar na vida da minha filha e a posicionar-me de forma a que no futuro ela seja a melhor pessoa possível e acima de tudo que seja o que ela quiser realmente ser”.

E frisou que as crianças são o maior presente da humanidade. “Elas são o Presente e o Futuro. O mundo será tanto melhor quanto maior for o Amor que lhes dermos hoje. As crianças merecem todo o nosso respeito e cuidado”.