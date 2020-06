Dia de Portugal com concerto musical “online”

Dia de Portugal que se celebra amanhã, dia 10 de Junho, será marcado com um concerto musical na rede social, Facebook.

A data será celebrada com um concerto musical intitulado “Fado & Morna Celebrando o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em Cabo Verde”, com actuação da cantora Ana Azevedo, acompanhada pelos músicos Edson Brito, Flávio Tavares, Ivan Medina e Vando Pereira.

Este concerto musical acontece a partir das 11h00, mas antes serão difundidos os vídeos com as intervenções do Embaixador de Portugal em Cabo Verde, António Moniz e do Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares.

Devido à pandemia do novo coronavírus, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas serão difundidos nas páginas de Facebook da Embaixada de Portugal em Cabo Verde e do Centro Cultural Português em Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada, este evento cultural foi concebido com o intuito de difundir o ambiente e harmonia, muito particular, das duas manifestações que integram a lista representativa do Património Cultural Imaterial da UNESCO: o Fado e a Morna.

As cerimónias oficiais em Portugal, que decorrerão no Mosteiro dos Jerónimos, serão transmitidas pela RTP 1, a partir das 8h30 (Cabo Verde) e que a partir das 10h15 (Cabo Verde) terá início o programa “Portugal no Mundo”.