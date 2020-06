Trabalhos discográficos lançados em tempos da pandemia

A pandemia da COVID-19 veio ditar o cancelamento de muitos eventos culturais, mas os nossos artistas não baixaram os braços e continuam a fazer o seu trabalho. As salas de espectáculo estão fechadas e os artistas transferiram os palcos para suas casas.

Durante esta pandemia, que não se sabe quando se vai voltar à normalidade, vários artistas, usando as redes sociais, levaram momentos de alegria às casas das pessoas.

Terminou o Estado de Emergência e o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou na sexta-feira, 29 de Maio, que os eventos culturais só serão retomados a 31 de Outubro. Até lá, vários trabalhos discográficos estarão no mercado à espera da entrada na nova normalidade.

Além dos vários shows live, que aconteceram nas plataformas digitais, os artistas também aproveitaram o tempo de confinamento para produzir tendo surgido novos discos, Extended Play (EP) e álbuns.

Dino D’Santiago, por exemplo, lançou no mês de Abril o seu novo álbum intitulado “Kriola”. O disco, formado por oito faixas, contou com a participação de Seiji, Banko, Pedro, Kalaf Epalanga, Toty Sa´Med, Djodje Almeida, Toni Economides e dos rappers Julinho KSD e Vado MkKA. O concerto de lançamento do álbum aconteceu no passado sábado, 6, no Campo Pequeno, em Portugal.

O artista Dynamo lançou o videoclip “Vale a Pena”, do seu segundo single que faz parte do seu trabalho discográfico intitulado “Independent”, já está disponível, nas plataformas digitais. O lançamento do disco estava agendado para inícios de Abril, mas teve de ser adiado.

O cantor cabo-verdiano Kido Semedo lançou no mês de Abril nas plataformas digitais o seu novo single, “Oxigénio”. Ainda no mesmo mês, o rapper Christaldo Edmilson Semedo Freire, de nome artístico CESF, lançou o seu novo EP (Extended Play) “Nka Sa Reia” em todas as plataformas digitais.

O artista Ga DaLomba lançou o seu novo single, intitulado “Anju da Guarda”, que contou com a participação de Grace Évora e Alex Cabral. O músico e jornalista Homero Fonseca também lançou o single “Gilda” nas plataformas digitais, um tema composto em homenagem à filha.

Nesta onda de lançamentos de singles está também a artista Kady com “Flan”. Este tema surgiu depois de a artista ter participado na edição do Festival da Canção em Portugal, com o tema “Diz Só”, da autoria do cantor e compositor Dino D’Santiago em parceria com o compositor Kalaf Epalanga. Igualmente, o artista Osmar lançou “Poi nha Son”, que teve a participação de Elvis Varela. Trata-se de um tema dedicado às crianças.

Lura e Elida com novo single

A cantora cabo-verdiana Lura lançou no dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, o seu mais novo single, “Nina Santiago”, um tema que dedica à filha. Este tema é um inédito de Mário Lúcio Sousa com arranjos de Tiago Machado e sob a chancela da Lusafrica. O tema acaba de chegar às plataformas digitais depois do single “Alguem di Alguem” lançado em Dezembro de 2018.

Elida Almeida marca esta quarentena com o lançamento do single “Nada Ka Muda” lançado no dia 5 deste mês nas plataformas online. Um tema inspirado na vivência de uma realidade impensável que a todos forçou ao isolamento onde se relata a normalidade do dia-a-dia idêntica para alguns à que poderia seguir fora do actual contexto.

Um dia antes, Nelson Freitas lançou nas plataformas digitais o seu novo single “Dpos d`Quarentena”, um tema sobre a quarentena.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 967 de 10 de Junho de 2020.