Abraão Vicente assegura que os museus estão em condições de receber os visitantes

Depois de três meses encerrados, devido à pandemia do novo coronavírus, os museus que estão sob a tutela do Instituto do Património Cultura (IPC) abriram esta terça-feira, 16, as portas ao público.

Neste sentido, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente esteve ontem de visita ao Museu da Etnografia da Praia e ao Museu da Arqueologia da Praia, para ver se as normas criadas estão a ser implementadas.

Abraão Vicente observou, durante a sua visita, que os dois museus estão em condições de começar a receber os visitantes. “São museus pequenos em termos de espaços e, tanto num como no outro, foram fáceis criar as normas basilares para o recomeço e sempre contando que no início, apenas com os cabo-verdianos”.

“Cabo Verde, bem como outros países dificilmente irão voltar atrás nesse processo de abertura, temos que aprender a conviver com o vírus. Estamos a tentar experimentar e implementar um plano que nos dê segurança a todos”, afirma.

Conforme Abraão Vicente, o projecto Museus de Cabo Verde está a ser adaptado aos espaços que encontraram. “No caso do Museu de Etnografia da Praia houve uma melhoria muito visível, para o Museu de Arqueologia Subaquática há um plano que tem a ver com a reabilitação do espaço do edifício em frente a Praça Alexandre Albuquerque, através da parceria com um dos bancos nacionais”.

Para o governante, a transferência desse museu para um espaço em frente a Praça Alexandre Albuquerque é importante para a sua valorização.

Abraão Vicente avançou, por outro lado que a ligação escolas, museus e investigação é a chave, para o aumento de visitantes. “Como ministro interessa-me muito mais para o país seja mais produtivo que seja os estudantes a usufruir de uma forma contínua, dos conteúdos dos museus de Cabo Verde”.

“A parte oferta turística também é muito importante, mas será consequência de ter oferta do museu relevante. Na minha perspectiva as ofertas de museu devem ser sempre em conexão com os conteúdos escolares”, assegura.