Filmes cabo-verdianos seleccionados para Festival Internacional de Cinema de Kugoma

“O Amigo da Tartaruga” de Abel Monteiro, "Djassi" de Chissana Magalhães e "Na Rota do Cinema Africano" de Mário Vaz Almeida, são os filmes seleccionados para competir na 11ª edição do Festival Internacional de Cinema, Kugoma, que acontece de 24 a 30 de Agosto, em Maputo, Moçambique.

"The Volcano's Last Wish" de Guenny Pires e um filme da jovem mindelense Grace Ribeiro, também foram seleccionados para este festival.

"O Amigo da Tartaruga" foi seleccionado no ano passado para participar no festival CineEco Seia, em Portugal e para o catálogo da plataforma de streaming Tellas; o filme segue Didi, um jovem que finta o desemprego tornando-se mergulhador-guia turístico, acabando por criar um laço afectivo com as tartarugas.

Abel Monteiro, o realizador, conta já com algumas obras no currículo, mais recentemente foi o vencedor do prémio 100 Anos Amílcar Cabral (criado pela ACACV e Fundação Amílcar Cabral) com a curta Amílcar Cabral, O Presidente Astral.

"Djassi" foi o segundo galardoado no prémio 100 Anos Amílcar Cabral e estreou em Março na CENA – Mostra de Filmes Realizados por Mulheres. É o primeiro filme da jornalista e escritora Chissana Magalhães, que iniciou a sua carreira a escrever uma coluna sobre cinema e recentemente colaborou na pré-produção do documentário internacional “Woman”.

"Na Rota do Cinema Africano" surge na sequência da selecção do realizador Mário Almeida e produtor Yuri Ceunink à 1.ª edição do Ouaga Film Lab promovida pelo Instituto imagine em Ouagadougou. O documentário parte da afirmação de Gaston Kaboré (cineasta burkinabé) "Africa não pode estar ausente da sua própria imagem" para abordar a opinião de alguns cineastas sobre o "Cinema Africano".

Mário Almeida tem um currículo composto de vários títulos, ficção e documentário, com um prémio do Plateau - Festival Internacional de Cinema o mais recente dos quais o documentário Inimigo Público #1, sobre o massacre de Monte Txota, e que estreou há poucos meses na Televisão Nacional.

No festival Kugoma os filmes de Abel Monteiro e Mário Almeida vão competir na categoria African Short Documentary, já Chissana Magalhães, que está a estrear-se na realização, concorre ao PALOP-TL Upcoming Filmmaker Award.

O Kugoma é o festival de cinema moçambicano mais antigo, integrando exibição de filmes, oficinas, masterclasses, exibições em escolas e ajuda a promover novos realizadores de Moçambique e de África.

Este ano o Kugoma introduziu a categoria PALOP-TL Upcoming Filmmaker Award, em parceria com a Rede Cinema PALOP – TL.