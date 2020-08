Aberta candidatura para residência artística na área da dança em Portugal

Os coreógrafos e bailarinos cabo-verdianos podem candidatar-se a uma residência artística na área da dança que vai acontecer na cidade de Lisboa, em Portugal.

A residência artística é promovida pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e a Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Segundo uma nota enviada, as candidaturas decorrem de 15 de Agosto a 30 de Setembro e podem concorrer coreógrafos ou bailarinos de nacionalidade cabo-verdiana, maiores de 18 anos, em início de carreira, com experiência de participação em projectos de composição e criação coreográfica e/ou integração em criações artísticas na área da dança.

O artista seleccionado terá a oportunidade de desenvolver um projecto de criação artística em dança, acompanhado por uma entidade local com experiência específica nesta área, durante um mês - de 1 a 30 de Novembro.

O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., vai atribui uma bolsa no valor de 500€ e assegura a viagem internacional e a Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza alojamento na cidade de Lisboa.

Os interessados devem submeter as candidaturas através do endereço electrónico do Camões, I.P. DACE@camoes.mne.pt ou contactar, para mais esclarecimentos, a Divisão de Acção Cultural Externa através dos telefones (+351) 213109132/45, ou do correio eletrónico: joaquim.caparica@camoes.mne.pt

Conforme a mesma fonte, face ao contexto actual de pandemia da COVID-19, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e a Divisão de Acção Cultural da CML poderão proceder ao cancelamento da edição de 2020 do presente programa de intercâmbio artístico.