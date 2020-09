IPC visita São Nicolau com montagem museográfica da “Casa da Morna Sodad” na agenda

Uma equipa do Instituto do Património Cultural (IPC) está de visita a ilha de São Nicolau, com a montagem museológica da “Casa da Morna Sodad”, na agenda. A primeira fase da “Casa da Morna Sodad” foi inaugurada em Agosto deste ano, pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Trata-se de um projecto que foi levado a cabo numa parceria entre o IPC e a Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau e que será implementado na casa onde viveu o reconhecido autor da Morna “Sodad”, Armando Zeferino Soares.

Foi também aí que foi apresentado o conceito Museológico, pelo presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, que ressalvou a importância da implementação desse projecto para a projecção, colecção, conservação, comunicação e exposição dos testemunhos do passado e do presente, sobre a morna.

Segundo o IPC, a criação deste espaço, procura retratar a morna enquanto género identitário nacional, enfatizando “Sodad” e o seu contributo para a consagração da morna no contexto internacional, que culmina no seu reconhecimento como património imaterial da humanidade.

Durante a estadia da equipa do IPC, vai-se proceder à recolha dos testemunhos junto dos portadores de memória relacionados à temática e projectar in loco o desenho museográfico do espaço, bem como realizar contactos com as empresas locais para o levantamento de propostas que irão auxiliar nos trabalhos para a materialização do projecto.

A montagem da “Casa da Morna Sodad”, conforme a mesma fonte, enquadra-se no eixo V (criação de espaços representativos) do Plano de Salvaguarda de Morna, cumprindo assim o compromisso com a UNESCO em trabalhar para valorização e salvaguarda deste género musical enquanto património imaterial.

A exposição será inaugurada em Dezembro, no âmbito da semana da morna, e no quadro das comemorações do primeiro aniversário da classificação de morna a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.