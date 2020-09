Danny Boy participa na “Compilação 200” da Seres Produções

O DJ e produtor cabo-verdiano Danny Boy participou na “Compilação 200” da produtora musical angolana Seres Produções e vai também marcar presença no lançamento do álbum.

O lançamento da “Compilação 200” acontece no âmbito dos 20 anos da produtora, que vai realizar também, nos dias 25 e 26 deste mês, um festival online.

Danny Boy participou nesta compilação com o tema "Suanka". Além de Danny Boy, esta compilação conta com a participação de DJs dos países como Portugal, Brasil, Angola, Zimbábue, Botswana e África do Sul.

A compilação que é formada por 12 temas, conforme uma nota enviada, e é resultado de uma forte junção multicultural, contanto com os trabalhos de um dos pioneiros do Afro House, DJ Satelite CEO/Founder da Seres Produções que nos brinda com a faixa musical ‘’Mama Africa’’.

“Participa também Boddhi Satva, o pai do Ancestral Soul proveniente da República Centro Africana, com uma canção exclusiva repleta de incríveis elementos da casa africana, "Sufference Go Finish", com vocais soberbos de Sheyi olagunji”. O álbum conta também com um dos pioneiros e mentores da House Music em Angola, Afro Pupo, que participa com o seu novo single "Nyaba", lê na nota.

Em relação ao festival online, Cabo Verde será representado pelos DJs Danny Boy e Banzi Pires. O festival vai ter actuação de todos os artistas que constam da "Compilação 200" e convidados.

A Seres Produções é uma produtora musical que teve o seu início em 2000, fruto da curiosidade dos irmãos DJ Satelite e DJ Vamburgue que se inspiraram no grupo da irmã̃ mais velha que produzia músicas para o álbum do Grupo Sindicato.