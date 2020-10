Vera Duarte distinguida com o Prémio Femina 2020

A escritora Vera Duarta foi distinguida com o prémio Femina 2020. A cerimónia de investidura do prémio será realizada no dia 18 de Novembro, em Lisboa.

A escritora foi agraciada pela organização “Prémio Femina, Matriz Portuguesa”, com o prémio Femina 2020 para mulheres notáveis, por méritos relevantes na excelência profissional e pessoal e por ter contribuído para o prestígio da Lusofonia, explica a nota de imprensa referente ao Prémio. A mesma fonte informa ainda que a antologia Naranjas en el Mar, que reúne 100 poemas de Vera Duarte, traduzidos para o espanhol pelo Professor José Solino da Universidade de la laguna, Tenerife, já está publicado nas Canárias e integra a coleção Biblioteca Atlântica. O Prémio Femina foi criado em 2010 por João Micael, fundador e director geral da Matriz Portuguesa - Sociedade Civil para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento. O objectivo é agraciar as Notáveis Mulheres de Matriz Portuguesa que se tenham distinguido com mérito ao nível profissional, cultural e humanitário no mundo, oriundas de Portugal, dos Países de Expressão Portuguesa, das Comunidades Portuguesas, Lusófonas e Luso-descendentes. A atribuição dos prémios às agraciadas é feita por uma Comissão de Honra, constituída exclusivamente por membros masculinos, reconhecendo, assim, o seu valor e excelência nas Sociedades Lusófonas.

