Adê lança single “Karabiloke”

O músico maiense Adê anuncia o lançamento do single “Karabiloke”, que faz parte do seu novo álbum, Hello Cabo Verde. O álbum completo, com nove faixas, será lançado no primeiro trimestre de 2021.

Depois de três anos do lançamento do seu primeiro álbum “Branku na Pretu”, o músico maiense Adê lança o single “Karabiloke”, uma composição de Tibau Tavares e conta com a participação especial do actual guitarrista do cantor espanhol Alejandro Sanz, Pau Figueres. A música e o videoclipe já podem ser acessados em todas as plataformas digitais. “Adê, no novo álbum comprova a sua eterna busca à terra prometida dos nossos emigrantes, Cabo Verde, revisitando melodias e embalos das suas raízes em fusão com as suas actuais influências”, lê-se na nota. O projecto reúne nove faixas que traduzem a música tradicional cabo-verdiana mesclada com um estilo contemporâneo, com forte presença da música afro-brasileira e da África Continental. “Karabiloke”, assim como outras composições de Tibau Tavares, restitui as vivências, as emoções e a quotidianidade dos cabo-verdianos, principalmente das famílias rurais. Adê afirma que Tibau é uma das suas maiores influências no meio musical. “Para mim, ele é uma referência tanto local, porque também é da minha ilha, quanto internacional. Tibau foi uma pessoa crucial na minha transformação como artista e contribuiu para o meu posicionamento no mercado de música cabo-verdiana actual, focando no desenvolvimento da minha identidade”, escreveu o cantor. Adê pretende lançar, ainda este ano, mais dois singles.

