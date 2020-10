“O derradeiro gesto” e “Escola de Samba Tropical” são os vencedores do II edital de apoio ao cinema e audiovisual nacional

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV) comunicou hoje que o projecto de ficção de Mário Almeida da Praia, e “Escola de Samba Tropical” projecto documentário de Marcos Rendall de São Vicente, foram os vencedores do II edital de apoio à produção nacional promovido pela associação.

Segundo uma nota da ACACV, cada projecto vai receber 500 contos para produção dos filmes no prazo de 1 ano.

O concurso era destinado a autores, realizadores e empresas do sector audiovisual nacional. Foram cinco os projectos que deram entrada no concurso, entretanto, três não passaram da avaliação preliminar, por não respeitarem na íntegra o ponto 2.1 do regulamento do edital.

“Apesar do tema ser livre os projectos tinham que promover a cultura cabo-verdiana, de alguma forma”, refere.

A ACACV lançou o concurso em Novembro de 2019 e visava apoiar com um montante total de 2500 contos, cinco projectos entre documentário, ficção e telefilmes. Devido à pandemia da COVID-19 foi prorrogado o prazo das candidaturas provocando atrasos nos processos.

A assinatura dos contractos está prevista para meados de Novembro.