Soraia Ramos conquista prémio de “Melhor Artista da África Central” na AFRIMMA

A artista cabo-verdiana Soraia Ramos venceu o prémio de “Melhor Artista da África Central” na 6ª edição do African Muzik Magazine Awards 2020 (AFRIMMA), realizado em Texas, Estados Unidos da América.

“Conseguimos. Estou sem palavras. Melhor Artista de África Central. Obrigada a todos que tornaram este sonho possível. Sem vocês, nada disto seria possível. Amo-vos”, escreveu a artista na sua página no Facebook.

Devido à situação da pandemia, a gala de premiação aconteceu ‘online’, tendo a artista presenteado, virtualmente, os fãs com o single “Bai”, gravado em Cabo Verde e que já conta mais de 15 milhões de visualizações no YouTube.

Os irmãos santomenses, de origem cabo-verdiana, Calema, também levaram para casa o título de “Best Lusophone” (Melhor da Lusofonia), na cerimónia que aconteceu no dia 15 de Novembro.

Nesta edição, é de destacar a premiação de Master KG (África do Sul) que levou para casa os maiores prémios que incluem Artista do Ano, Canção do Ano, Melhor Homem da África do Sul e Melhor Colaboração com Burna Boy no remix de “Jerusalema”.

African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) é a única cerimónia de premiação na diáspora que atende a todos os géneros musicais, incluindo a afrobeats, assiko, bongo, decale, funaná, genge, highlife, hiplife, kwaito, lingala e soukous.