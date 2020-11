Jorge Carlos Fonseca recebe prémio Guerra Junqueiro Lusofonia 2020

Jorge Carlos Fonseca recebe, no próximo dia 27 de Novembro, o Prémio Literário Guerra Junqueiro, Lusofonia 2020. A cerimónia acontece na cidade da Praia, pelas 17h30.

Segundo uma nota da organização, a cerimónia de entrega do prémio decorrerá na Biblioteca Nacional de Cabo Verde, com o apoio da Academia Cabo-Verdiana de Letras (ACL), da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores (SOCA) e do Instituto Camões.

O evento contará com a presença de várias entidades governamentais a par de outras individualidades da Diáspora e da Cultura Cabo-Verdiana. Daniel Spínola, Daniel Medina e Mariana Faria serão alguns dos intervenientes da sessão, conforme a mesma fonte.

O Prémio Literário Guerra Junqueiro é promovido no âmbito do Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL), que se realiza desde 2017, em Freixo de Espada à Cinta. O evento tem o nome do “patrono do evento e resgata um dos poetas que marcaram a formação dos poetas e escritores do Séc. XX”.

Instituído desde 2017, em Portugal, o primeiro prémio foi atribuído a Manuel Alegre, seguindo-se Nuno Júdice, em 2018, José Jorge Letria em 2019 e em 2020, o prémio foi entregue a Ana Luísa Amaral.

“O prémio na lusofonia pretende ser contributo para um movimento criador de uma união cultural lusófona e fazer da Literatura responsável por todos sermos cidadãos do mundo”, reitera Avelina Ferraz, citado pela nota.

Já no Brasil, o prémio está previsto ser atribuído em Dezembro, a Sidney Rocha, em Juazeiro do Norte, no Ceará.

As datas de entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro aos outros laureados tais como Olinda Beja, de S. Tomé e Príncipe, Tony Tcheka da Guiné-Bissau, Calane da Silva de Moçambique e Lopito Feijóo de Angola ainda não estão agendadas.

“Mas pretendemos que se realizem até Maio de 2021, antes da próxima edição FFIL, onde serão anunciados novos vencedores’, afirmou Maria do Céu Quintas, presidente da autarquia que organiza o evento em Portugal.