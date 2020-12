Boy Gé Mendes lança EP “Bate Tempu”, 21 anos depois do último disco

O músico Boy Gé Mendes regressa à música, 21 anos depois do último disco gravado, com o lançamento do vídeo-single “Da o q’ bo tem” e do Extended Play (EP), “Bate Tempu”.

De acordo com uma nota de imprensa, o vídeo-single de apresentação e o EP, com seis temas, serão lançados ainda hoje às 16h00. A produção completa é dividida entre Hernâni Almeida, Khaly Angel, com a direcção artística de José da Silva e com o selo de Harmonia, Lda. “Em “Bate Tempu” Boy Gé Mendes continua numa linha musical que nos habituou, onde a fusão dos ritmos e influências do mundo, são embrulhados e incrementada pela letra cuidada, porém descontraída”, lê-se. Com mais de 40 anos de carreira, Boy Mendes, filho de pais cabo-verdianos, nasceu e cresceu em Dakar (Senegal). Ainda adolescente, viajou para Paris, juntamente com o irmão, para iniciar a carreira. Foi lá que formou o grupo Cabo Verde Show. Boy Gé Mendes interpretou alguns temas que marcam a música cabo-verdiana como “Grito di Bo Fidje”, “Djunta ma Nos”, “Joia” e “Noite de Morabeza”.

