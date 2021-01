EME com nova data para entrega dos “Prémios Palmeira”

A EME – Marketing & Eventos anunciou hoje, 8, nova data para a cerimónia de entrega dos “Prémios Palmeira” da 4ª edição do Prémio Nacional de Publicidade.

Segundo uma nota enviada às redacções, a cerimónia está agendada para o dia 29 deste mês, num dos hotéis da capital do país. O evento deveria acontecer no ano passado, mas devido à pandemia do novo coronavírus foi adiado.

As inscrições para a 4ª edição do Prémio Nacional de Publicidade (PNP) decorreram de 01 a 31 de Janeiro de 2020.

Para o dia 29, a organização promete uma gala com glamour, surpresas e banhada de muita prevenção contra contágios.

“A conjuntura actual não é favorável, apesar dos ganhos conseguidos na luta contra a COVID-19 e da esperança de que Cabo Verde irá se libertar o quanto antes desta pandemia, muitas incertezas ainda permanecem. Porém, a organização garante a entrega dos prémios aos vencedores e com o glamour de sempre”, promete a organização na página do evento, na rede social Facebook.

Este evento é realizado pela EME Marketing e Eventos, e conta com a parceria do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.