Agentes Culturais marcham contra abandono do sector

​Agentes culturais do país realizam amanhã uma marcha, a nível nacional, para demonstrarem o descontentamento e a precariedade do sector das artes, cultura, entretenimento e indústrias criativas, paralisado desde o início da pandemia.

O protesto está marcado para às 16 Horas nas ilhas de São Vicente, Santiago (Praia), Santo Antão (Porto Novo), São Nicolau, Sal, Boa Vista e Fogo.

“Pretende-se, com esta manifestação, sensibilizar as autoridades, e os cabo-verdianos, para a real dimensão desta indústria criativa e as consequências e impacto sócio-económico de um sector esquecido pelas entidades competentes”, refere a organização em comunicado.

Com o Slogan “Nu cre trabadja, cultura sta de Luto” (Queremos trabalhar, a cultura está de luto) a iniciativa envolve todos os que estão ligados ao sector da cultura, desde promotores de eventos, Dj, músicos, entre outros profissionais.

O grupo crítico ainda “a falta de uma posição oficial das entidades competentes, com medidas de mitigação do impacto da pandemia, junto do sector”.

Recorda-se que, em Outubro passado, os músicos e profissionais do mundo das artes e espectáculos já tinham realizado uma manifestação silenciosa, na altura, apelaram à retoma do sector, parado desde Março, por causa das medidas restritivas para evitar a propagação da covid-19.