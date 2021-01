'Vitalina Varela' exibido 'online' em Fevereiro pelo MoMA de Nova Iorque

O filme 'Vitalina Varela', de Pedro Costa, vai ser exibido 'online' pelo Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova Iorque (EUA), no âmbito de um ciclo que passa em revista a produção cinematográfica de 2020.

O departamento de cinema do MoMA olhou para "os principais lançamentos dos grandes estúdios e para os principais festivais de cinema, selecionando filmes inovadores e influentes, feitos nos últimos 12 meses, e que resistirão à passagem do tempo", lê-se na página oficial do museu.

Entre as escolhas, com exibição a 16 de Fevereiro, está 'Vitalina Varela', o premiado filme de Pedro Costa, que no início deste mês foi foi votado o quarto melhor de língua estrangeira do ano pela Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos.

"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho, "Nomadland", Chloé Zhao, a série de cinco longas-metragens de Steve McQueen, reunidas sob o título "Small Axe", e "Another Round", de Thomas Vinterberg, são outros filmes escolhidos pelo museu nova-iorquino.

Candidato português à nomeação para Óscar de Melhor Filme Internacional, 'Vitalina Varela' teve estreia mundial em Agosto de 2019 no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, onde arrecadou os principais prémios: Leopardo de Ouro e Leopardo de melhor interpretação feminina.