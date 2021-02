“Muito provavelmente não haverá tolerância de ponto” para o Carnaval - Primeiro-ministro

O chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, disse hoje que “muito provavelmente não haverá tolerância de ponto” para as festas do Carnaval e que o Conselho de Ministros vai decidir nesse sentido.

Ulisses Correia e Silva fez essas considerações à imprensa à margem da visita que realizou hoje à dessalinizadora do Parmarejo Grande. Instado sobre a hipótese de as novas estirpes da covid-19 estarem a circular no País, evitou comentar, alegando não dispor de “informação técnica” para o efeito. No entanto, disse: “temos que estar atentos e tomaremos as medidas que forem necessárias para que possamos ter o controlo devido sobre a propagação da pandemia”. Entretanto, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente já se tinha pronunciado sobre o Carnaval dizendo que, este ano, “não vai haver” a festa do Rei Momo. “O Gabinete de Crise vai reunir-se e creio que não vai haver Carnaval”, assegurou o governante acrescentando que haverá uma reunião com os principais dinamizadores desta manifestação cultural para lhes passar esta directiva do Governo. Para Abraão Vicente, este ano, “não há condições para a realização de carnavais” nem para a realização de eventos que impliquem ajuntamento de pessoas. “O Carnaval é um evento popular e não faz sentido sequer que as entidades públicas promovam actividades virtuais no sentido de transmitir on-line”, avisou.

