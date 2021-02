Câmara da Praia realiza exposição e espectáculo para assinalar o Carnaval

Com a decisão do Governo de não conceder a tolerância de pondo no dia do Carnaval e Quarta-feira de Cinzas, devido a pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal da Praia vai realizar nos dias 13 a 27 deste mês uma exposição e um espectáculo para assinalar a data.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira, pela Vereadora da Cultura da Câmara Municipal da Praia, Chissana Magalhães, numa conferência de imprensa. Segundo a vereadora, a Câmara da Praia, tendo em conta a vontade dos grupos carnavalescos vai realizar de 13 a 27 deste mês, na Casa Padja, no Parque 5 de Julho, uma exposição e espectáculo demostrativo sobre a memória do Carnaval da Praia. “É uma exposição que tem várias componentes, tem a componente de exibição de objectos, trajes, artefactos relativos ao Carnaval, também tem uma componente audiovisual de exibição de vídeos, tem exposição de fotografias do fotógrafo Eneias Rodrigues, vamos também uma outra exposição de fotografia antigas da década de 60, que mostram essa memória do Carnaval de antigamente”, indica. Já para o espectáculo, Chissana Magalhães explicou que será no palco do Parque 5 de Julho e que os grupos que se manifestaram interesse vão fazer uma pequena demostração, num número muito limitado não só dos participantes como também da plateia. A vereadora garantiu que a entrada será controlada mediante a distribuição prévia e gratuita de bilhetes. Em relação a Cinza, a Câmara Municipal não vai realizar a tradicional Feira de Cinzas, por considerar que vai aglomerar pessoas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.