Peça de teatro “Segundo Sacrifício” estreia na Praia

A cidade da Praia será palco da estreia da peça de teatro “Segundo Sacrifício" do escritor cabo-verdiano João Vário. A estreia será no dia 25 deste mês, no Auditório Nacional.

O grupo UMColetivoTeatro, companhia portuguesa está em Cabo Verde, com apoio de companhia de Teatro Fladu Fla, N'Du Carlos, estelistas Mizé e Ghislene e, ainda, Mano Preto e Heleno Barbosa estão a ultimar os preparativos para uma peça baseada na obra de João Vário. Segundo o Director Geral das Cultura e das Indústrias Criativas, Adilson Gomes este colectivo que está em Cabo Verde vai dar a sequência a uma parceria que começou em 2019 que espera manter para os próximos anos. Esse anuncio foi feito hoje, numa conferência de imprensa, na presença dos grupos e actores. “Ideia é trazer os actores cabo-verdianos para o teatro. Estamos a começar com este espectáculo da obra de João Vário, que terá artistas dos PALOPs. Estamos a abrir um precedente muito interessante que é começar a trazer países dos PALOPs para colaborar connosco”, indica. Adilson Gomes fez saber que o espctáculo vai ser todo ele construído em Cabo Verde. “A nossa ideia inicial é que o espectáculo fosse para Mindelo, dentro do Mindelact, mas não conseguimos por causa da pandemia e da situação financeira do país. Vamos fazer aquilo que a pandemia nos está a deixar realizar e, esperamos que outras peças irão encenadas por esse colectivo e outros actores cabo-verdianos serão também trabalhados, não só na ilha de Santiago mais também nas outras ilhas”. "Vamos contar com parceria da TCV, porque o espctáculo vai ser transmitido, porque o grupo quis que a peça fosse partilhada com outros cabo-verdianos", anuncia. Para o encenador Herlandson Duarte, o espectáculo é analisar coisas passadas, “as vezes tão desastradas e calamitosas e ver como é que essa análise nos pode fazer andar para frente, criar um novo sistema de código, para que os povos possam caminhar seguir em frente e criar um novo diálogo”.

