Santa Cruz terá Centro Cultural Séma Lopi

O município de Santa Cruz terá, dentro de pouco tempo, o seu Centro Cultural que irá receber o nome do cantor e compositor Séma Lopi.

As obras estão avançadas revela o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas numa publicação no Facebook e estão enquadradas no programa lançado pelo Governo da IX Legislatura – “Um Auditório por Município”, realizado em estreita parceria com as autarquias locais.

Conforme a mesma fonte, este é um programa que tem como finalidade dotar os concelhos de Cabo Verde de um auditório mais condigno para a realização de diversos tipos de eventos culturais.

Este centro cultural foi construído para que os criadores, artistas e fazedores da cultura nacional de forma a dinamizarem as suas produções e criações.

"O Centro Cultural Sema Lopi está a ser reabilitado com condições de acessibilidades para todos e com espaços que podem receber exposições”, indica.

Este programa começou a ser implementado em 2018 e cumpre o Programa do Governo para a cultura no que tange à Valorização do Património Nacional – Apoio na Constituição e Requalificação de Casas-Museus.

Nesta primeira fase foram contemplados os municípios de São Miguel, São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz (ilha de Santiago), Sal (Anfiteatro José Cabral), Tarrafal (São Nicolau) São Vicente, Porto Novo e Paul (Santo Antão).