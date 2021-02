12ª Edição do FESTIn com inscrições abertas até 31 de Março

Estão abertas até 31 de Março, as inscrições para a 12ª edição do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTIn). Este festival é realizado anualmente na cidade de Lisboa, no Cinema São Jorge, e também, desde o ano passado, através da plataforma de streaming FESTin ON.

A programação do festival é composta por produções oriundas dos nove países que compõem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, e Timor-Leste. Este evento, conforme a mesma fonte, tem-se constituído como referência no sector, por ser o único evento permanente em Portugal dedicado exclusivamente à cultura cinematográfica dos países de língua portuguesa. O festival tem quatro Mostras Competitivas e uma programação diversificada de mostras paralelas, como a tradicional Mostra Cinema Brasileiro, que também vai para a sua 12ª edição, Mostra Festinha (dedicada à infância), Mostra Festin+. A mesma fonte explica que o regulamento para candidaturas de produções cinematográficas nos formatos longas-metragens de ficção/animação, longas-documentário, curtas-metragens e filmes infantis pode ser conferido no site do festival. Para se candidatarem a este festival, os filmes precisam ser falados em língua portuguesa, terem sido finalizados de Agosto 2019 a Março 2021, e serem inéditos na cidade de Lisboa. O Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa é um evento internacional que busca fomentar a difusão, a interculturalidade, a inclusão social e o intercâmbio cultural, através da realização de um evento comprometido com a divulgação de diferentes culturas e práticas de respeito à diversidade presente na matriz da língua portuguesa. Ao longo de sua história o FESTin já exibiu quase 900 filmes, levou a Lisboa mais de 240 realizadores, actores e produtores, e fez 22 itinerâncias por diversas cidades de Portugal e no exterior. A sua programação é constituída também por actividades paralelas voltadas ao diálogo, à difusão e à formação no âmbito do audiovisual, como o Conexões FESTin, com painéis, workshops e sessões de pitching. Em 2020, o FESTin lançou sua plataforma streaming FESTin ON com o objectivo de ampliar a difusão e promoção do conteúdo audiovisual de todos os países falantes de língua portuguesa, para além dos ecrãs dos cinemas. O festival passa, desde então, a decorrer em formato presencial e online.

