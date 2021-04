Djam Neguin cria rede de grupos de dança da CPLP

A CPLP terá uma rede de grupos de dança, criada pelo bailarino e coreógrafo cabo-verdiano Djam Neguin. A informação foi avança esta manhã, no acto de apresentação do programa “Menos Álcool, Mais Dança”, enquadrado na campanha Menos Álcool, Mais vida.

Djam Neguin diz que a rede de grupos de dança da CPLP visa juntar o universo da dança da CPLP para discutir as questões que ligam os seus países enquanto comunidade.

"A rede já está pensada, já tem alguns articuladores. Estamos, pelo menos, activamente a trabalhar neste processo há mais ou menos dois meses, com encontros virtuais, nos quais temos estado a discutir quais seriam as definições dessa rede, quais seriam as possibilidades que esta rede poderia ter. Foi uma iniciativa minha, partilhei com alguns bailarinos que conhecia na diáspora e acho que agora queremos tornar público e partilhar as nossas ideias, e convidar outros membros para ver se conseguimos que esta rede ganhe uma dimensão talvez mais associativa, e possamos ter uma identidade com a qual possamos no fundo captar recursos ou traçar projectos em conjunto, e promover a dança africana, a dança da comunidade e a dança dos países que integram esses grupos", avança.

A rede de grupos de dança da CPLP conta, neste momento, com quatro elementos de países diferentes e com a participação de pesquisadores e coreógrafos de diversos países.

"Esta é a primeira actividade pública da rede, então, tudo vai-se configurando, conforme vamos avançando. Temos elementos de Angola, de Moçambique, Brasil, e Guiné e também Portugal. Ainda estamos a identificar algumas possibilidades, mas não temos ninguém que já, digamos, tenha-se assumiu como membro mais efectivo do projecto", explica.

Entretsanto, celebrar o Dia Mundial da Dança, que se assinala no próximo dia 29 de Abril, é um dos primeiros objectivos do programa oficial “Menos Álcool, Mais Dança”.