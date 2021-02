O projecto do cabo submarino “EllaLink” esta orçado em 175 milhões de dólares

A amarração do cabo submarino EllaLink aconteceu hoje na praia de Portinho, em Achada Grande Trás, na capital do país, pela CV Telecom. O projecto esta avaliado em cerca de 175 milhões de dólares.

Em declarações aos jornalistas o coordenador do projecto, Graciano Borges, disse que o cabo submarino EllaLink, irá permitir alargar a comunicação de Cabo Verde ao mundo.

“O único cabo que temos neste momento com a capacidade de tráfico para toda a demanda nacional é o WACS, imagine se acontecer alguma coisa o País todo para, a economia toda para, e nós não podemos nos permitir conviver com uma situação dessas, portanto é como se você estivesse com o pescoço abaixo do pêndulo todo o momento. Esta é uma necessidade para permitir e para alargar a nossa gama de comunicação com o mundo, portanto, é de extrema importância esse segundo cabo que vai funcionar como garantia e como backup do cabo que esta actualmente a funcionar ”, explica

Graciano Borges avança que o cabo Submarino EllaLink estará a funcionar no final de Junho de 2021.

O responsável explica que o cabo submarino vem de Portugal e vai até dois pontos no Brasil. Numa segunda fase, entrará nas Canárias, Marrocos, Mauritânia e, possivelmente, alargar-se-á a novos pontos, no Brasil.

Graciano Borges realça que Cabo Verde já tem acordo de pré-venda dos serviços do cabo para os países da subregião.

“Neste momento temos um segundo contrato com uma empresa senegalesa e no final do segundo semestre estaremos a lançar um segundo que é designado SHEER, e que virá de Dakar até esta praia daqui de Portinho, portanto isto virá a abranger ou a ampliar a nossa possibilidade de criar para já uma Hub, aqui na região Atlântico Médio. É pretensão do governo, é a nossa pretensão enquanto operador, também aproveitar esta oportunidade para fazer os negócios”, avança

Com a amarração do cabo submarino, Cabo Verde passa a ter três cabos submarinos.