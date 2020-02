8ª Edição do Festival Grito Rock Praia : Nhonhô Hopffer Almada será homenageado

Este ano acontece a 8ª edição do Festival Grito Rock Praia, um dos eventos mais aguardados na cidade da Praia. A produtora ARTiKUL CJ anunciou para os dias 18 a 23 de Março a realização do Festival.

Nesta edição do Festival Internacional Grito Rock Praia a organização vai homenagear o músico Frederico (Nhonhô) Hopffer Almada.

Segundo a organização, a homenagem é uma forma de reconhecer o seu contributo no cenário musical cabo-verdiano.

O músico, que é natural de Santa Catarina de Santiago, conta com dois discos no mercado, “Nhara Santiago”, 2007, e “Santamaria”, 2018. Arquitecto de profissão, Nhonhô Hopffer Almada tem na música uma paixão, um hobby, ao qual se dedica com muito amor e dedicação.

A homenagem ao músico acontece na Pracinha da Escola Grande, onde se realiza o Show de Música Alternativa com participação de bandas nacionais e internacionais.

No ano passado a Pracinha foi pequeno para receber esse evento que tem conquistado cada vez mais público.

Além do Show de Música Alternativa, fazem parte da programação do Festival Grito Rock Praia intercâmbios, workshops, Jam Sessions, Showcases e visitas.

Nos anos anteriores, o festival trouxe o Mini Grito, um evento destinado aos mais pequenos e que todos os anos se associa a uma escola, para arrecadar fundos para melhoria dessa escola.

Já o Grito Cordas, um show de guitarras que aconteceu no ano passado pela primeira vez, será outra grande atracção deste ano. No ano passado teve lugar no Centro Cultural Português e foi muito aplaudido pelos presentes.

À semelhança do ano passado, este ano o Grito Rock Praia vai estar associado à causa ambiental, onde procurará chamar a atenção para os cuidados que devemos ter no nosso dia-a-dia visando a preservação do nosso ambiente. Para tal, em parceria com o Movimento 350 CV irá desenvolver algumas acções em prol do meio ambiente.

A 8ª edição do Festival Internacional Grito Rock Praia é um dos eventos que conta com o financiamento do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, no âmbito da Candidatura ao Financiamento dos Projectos Culturais para este ano.

Recorda-se que, para 2020, o Ministério da Cultura seleccionou 43 projectos para financiamento.

De referir que o Grito Rock Praia teve sua primeira edição em 2013, colocando Cabo Verde e África na Rota do Festival Internacional de música alternativa. Durante as sete edições anteriores passaram pelo palco do Grito Rock Praia mais de 50 bandas de música alternativa, entre nacionais e de outros países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha/Canárias, Alemanha, Equador e Marrocos.

A realização do Grito Rock Praia pretende ser um espaço para o intercâmbio de artistas de música independente e alternativo de Cabo Verde e do mundo.

Este ano, o Grito Rock, a nível mundial, chega à 14ª edição, apostando na valorização da música independente. O Festival Grito Rock acontece em mais de 400 cidades de mais de 40 países.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 949 de 5 de Fevereiro de 2020.