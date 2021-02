SCM regozija-se com a abertura dos serviços da Spotify em Cabo Verde

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) regozija-se com a decisão da Spotify de colocar em funcioonamento os seus serviços em Cabo Verde no quadro da expansão da sua actuação a nível mundial em mais de 80 novos mercados.

“A excelente notícia da decisão do Spotify em abrir os seus serviços no território cabo-verdiano, no quadro da expansão da sua actuação a nível mundial, em mais de 80 novos mercados, foi anunciada durante o evento virtual Spotify Stream On, no dia 22 de Fevereiro”, referiu o comunicado da SCM endereçado a Inforpress

Lê-se nesta missiva assinada pela presidente, Solange Cesarovna, que esta constitui uma grande oportunidade de distribuição digital, para os músicos, autores, artistas, compositores, produtores fonográficos e editores musicais em Cabo Verde.

Os músicos cabo-verdianos, revelou, passam, com a abertura do Spotify em Cabo Verde, a usufruir da possibilidade da distribuição musical digital através desta plataforma de streaming, a partir do nosso território, e com isso atingir um potencial mercado global de mais 300 milhões de ouvintes do Spotify.

A Plataforma de Streaming, explicitou, estará presente em muitos novos territórios de diferentes continentes, e “aumentará a sua influência na Ásia, África, Europa e Caribe”.

O documento refere que “esta expansão incluirá Cabo Verde, Guiné-bissau e Angola, assim como muitos outros territórios como Bangladesh, Nigéria, Macau, Timor-Leste, Madagáscar.

“A SCM, que tem vindo nos últimos anos a defender e apelar pela actuação da Spotify em Cabo Verde, em nome da classe musical cabo-verdiana, sente-se imensamente feliz com este acontecimento, e reconhece a extrema importância desta oportunidade, para todos os membros que representa, nesta nova conjuntura de distribuição e consumo de música que passa obrigatoriamente pelo digital, em virtude da Era Digital que vivemos”, acrescenta a nota.

A SCM aproveitou “o ensejo para parabenizar a Spotify por tal decisão, há muito aguardada pelos músicos cabo-verdianos e também pelo público cabo-verdiano, que a partir da abertura dos serviços da Spotify em Cabo Verde, passa a ter a possibilidade de aceder um vasto repertório musical mundial online”.