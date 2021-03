Nomes de 100 figuras da arte e cultura nacionais inscritos em passeio no Mindelo

Os nomes de 100 figuras ilustres da arte e cultura de Cabo Verde começaram a preencher o passeio da rua de Lisboa, na cidade do Mindelo, através do projeto “Passeio Alma das Ilhas”, divulgou hoje o Governo.

De acordo com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, trata-se de um projecto “há muito sonhado” e que começou a ser concretizado com a recente colocação dos primeiros 33 nomes na principal rua do Mindelo reunindo “um leque de nomes inquestionáveis da cultura nacional”.

O “Passeio Alma das Ilhas” envolve a inscrição no passeio da Rua de Lisboa do nome e da forma do pé, que segundo o ministério, representa a “Diva dos pés descalços”, Cesária Évora, natural de São Vicente, mas reflete também o percurso da cultura cabo-verdiana “pela via da simplicidade, como o do homem e da mulher cabo-verdiana nas suas lutas, conotado pela simbologia da resistência e resiliência”.

O “Passeio Alma das Ilhas” foi até agora desenvolvido pelo Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, tutelado por aquele ministério, mas será, entretanto, criada uma curadoria com a responsabilidade de estudar, analisar e escolher os nomes a serem colocados pelos passeios da Rua de Lisboa.

Os músicos Cesária Évora (1941-2011), Orlando Pantera (1967-2001), Tututa (1919-2014), B.Léza (1905-1958), Manel d’Novas (1938-2009), Bana (1932-2013) ou Ildo Lobo (1953-2004), bem como a pintora Luísa Queirós (1941-2017) ou o escritor Germano Almeida, são alguns dos nomes agora inscritos no passeio da Rua de Lisboa.

Segundo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, foram para colocados 33 nomes “consensuais, sendo maioria homenagens póstumas, dos 100 nomes idealizados”.