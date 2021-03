Jorge Gorila lança “Sonho Realizod”

Intérprete cabo-verdiano, residente nos Estados Unidos da América, Jorge Gorila acaba de lançar o seu segundo álbum intitulado “Sonho Realizod”.

Este álbum é formado por 16 temas, entre oito composições originais do cantor e outras famosas da musica cabo-verdiana, incluindo uma rapsódia com temas dos Cabo Verde Show.

Segundo o artista, este álbum é o culminar de um projecto que vinha sendo trabalhado há quase dois anos, com “muito carinho” e representa, como o próprio nome do álbum sugere, um “Sonho Realizod”, com alguns singles já lançados, entre os quais "Magia de Amor", "Feelings" e "Natal Virtual".

Este novo trabalho promete encantar, embalar e, acima de tudo, fazer dançar os corpos mais “rijos”, com ritmos variados, incluindo coladeiras e sambas de Carnaval. Isto, para além de uma versão com um twist crioulo da clássica balada internacional de Mórris Albert, «Feelings», eternizada nas vozes dos consagrados Kenny Rodgers, Lionel Ritchie e Dionne Warwick.

O novo álbum de Jorge Gorila conta com a chancela de qualidade da KMagic Studios do produtor Kim Alves, e já está disponível a partir de agora no iTunes, na Amazon e em outras plataformas digitais.

“Ter a oportunidade de trabalhar com um produtor da craveira de Kim Alves e contar com o apoio e parcerias de renomados artistas, como é o caso de Antero Simas, que me ajudou a pôr de pé este projecto, é de facto a realização de um sonho”, conta Jorge Gorila.

“E ainda por cima pude gravar temas de artistas e compositores que muito admiro, casos do Tonecas Marta, César Lima ou Carlos Lopes, o `Calú D’Wings´. Tenho a felicidade de juntar neste álbum 16 temas que espelham a minha essência, a minha paixão pela música, a minha alma festiva, a forma como vejo o mundo através da música, e devo-o a estes senhores”, exclama Gorila.

Para além do mais, participam ainda neste álbum outras vozes como Lutchinha, Luísa Silva (Wika), Iman Dias, e Guty Duarte e Tó Cruz nos coros, assim como os instrumentistas Amilton Tavares (guitarra rítmica) Vavá Medina (piano) e também Humberto Lima e, claro, Kim Alves que fez a produção musical.

Jorge Gorila, nascido em São Vicente, 60 anos de idade, emigrante nos Estados Unidos desde 1988, possui passagens por vários agrupamentos musicais, desde os “Wings” e “Tropical Lightning”, ambos nos EUA, ou Águia Negra em Cabo Verde, e mais recentemente foi um dos fundadores da banda carnavalesca “911 Carnaval Band”, projecto, entretanto, interrompido devido à pandemia do COVID-19.

O seu primeiro disco “Surpresa Pa Nha Povu” foi lançado em 2014.