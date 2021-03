Mindelact atribui prémio “Mérito Teatral” a Daniel Monteiro

A Assembleia-geral da Associação Artística e Cultural Mindelact decidiu na reunião deste sábado atribuir, por unanimidade, o prémio de Mérito Teatral 2021 ao produtor e agente associativo Daniel Monteiro.

De acordo com nota da associação, durante mais de 30 anos, Daniel Monteiro tem dado o seu contributo para a dinamização das artes cénicas cabo-verdianas, informando ainda que a cerimónia de atribuição desta distinção será realizada no próximo dia 27 de Março, Dia Mundial do Teatro.

O Prémio de Mérito Teatral foi criado em 1999 pela Associação Mindelact, para homenagear, anualmente, um grupo de teatro, particulares, empresas ou instituições públicas ou privadas que se destaquem pelo apoio e contribuição para o desenvolvimento das artes cénicas cabo-verdianas.

“Tem como objectivo principal servir de incentivo para aqueles que, de uma forma ou de outra, tem contribuído para o melhoramento do nosso teatro. O prémio é representado por uma estatueta em bronze concebida pelo artista plástico Manú Cabral, a partir de um dos elementos que constituem o logótipo da Associação Mindelact, este por sua vez da autoria da artista plástica Luísa Queirós”, lê-se na nota.

Desde a sua criação, a Associação Mindelact já atribuiu o prémio por 21 vezes a instituições, associações e personalidades que de uma forma tem contribuído para a promoção das artes cénicas. Daniel Monteiro será o 22º a receber.