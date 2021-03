Mário Lúcio homenageado na 13º edição do FESTLIP

O músico cabo-verdiano, Mário Lúcio será homenageado no 13º edição do Festival Internacional das Artes da Língua Portuguesa (Brasil), que acontece de 26 a 30 deste mês no Rio de Janeiro.

Esta 2ª edição online do festival reúne artistas dos nove países lusófonos e conta com atracções musicais, teatro, debates e mostra gourmet, além de mostra infantil e exibição de filmes em parcerias inéditas com FIL e Cabíria Festival.

Segundo o site do evento, Mário Lúcio fará a abertura do festival directamente de Cabo Verde, com um show ao vivo, com repertório que reúne canções da sua autoria. O músico esteve na primeira edição do FESTLIP, em 2008.

Além da música, o texto da autoria, “Os Dias de Birgitt”, encenada pela Sikinada Cia de Teatro participará no festival numa conversa ao vivo, directamente do teatro, após a sua actuação.

Este festival contará, também com a participação de artistas de outros países de língua portuguesa como Portugal, Angola, Moçambique, Guiné Equatorial, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

O FESTLIP_On irá oferecer cinco bolsas gratuitas para actores estrangeiros da língua portuguesa para a oficina “A invenção da arte e do teatro”, do diretor Moacyr Góes, com dez aulas a partir do dia 30 de Março.

São elegíveis artistas de Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, até 28 de Março, com inscrição pelas redes sociais do festival.

Com mediação de Bianca Freire-Medeiros que coordena o grupo de pesquisa MTTM: Mobilidades: Teorias, Temas e Métodos, a Mesa Virtual “Fluxos Culturais na CPLP: Mobilidades Transnacionais durante e depois da pandemia” reúne no dia 29, profissionais de diversos países para reflectir sobre os desafios impostos pela pandemia e compartilhar suas expectativas sobre o “novo normal”.

O debate sobre a questão da mobilidade, nos seus diversos signos, antes, durante e pós pandemia terá a participação de Solange Salvatierra, de São Tomé e Príncipe, radicada há 20 anos em Portugal, VP na Empreendedora e VP da Associação de Apoio à Mulher de São Tomé e Príncipe; o nova-iorquino radicado em Cabo Verde Jeffery Hessney, intérprete/tradutor e produtor da companhia de dança Raiz di Polon, e o francês, naturalizado português e também radicado em Cabo Verde, João Branco, fundador e director artístico do Festival Internacional de Teatro do Mindelo – Mindelact (Cabo Verde).