'Os Amantes' em cena no Mindelo

Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (GTCCPM) leva à cena, durante este fim de semana, a peça 'Os Amantes'

"Reposição de um dos espetáculos mais marcantes do percurso de 28 anos do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. Os Amantes, estreado há 11 anos, em 2010, num armazém abandonado do centro do Mindelo, regressa com uma nova roupagem, uma encenação e cenografia mais arrojados e um elenco que se mantém, agora mais experiente e maduro", refere o GTCCPM numa nota.

A peça é uma "livre em cabo-verdiano da peça Quartet de Heiner Muller que, por sua vez foi inspirado no romance epistolar de Choderlos de Laclos, As relações perigosas".

A peça que o GTCCPM leva à cena durante este fim de semana é, como a definiu o seu autor original, Heiner Muller, "uma verdadeira comédia, um jogo sexual que mergulha de forma cínica na luta de classes, apresentando dois personagens ambíguos e intrigantes da Aristocracia Francesa: Merteuil e Valmont. A acção dramática oscila "entre um salão durante a época da Revolução Francesa e um Bunker após a 3ª Guerra Mundial", segundo escreve o autor na primeira e e mais significativa didascália da obra, já que nos indicia a sua clara imtemporalidade".

Numa nota enviada ao Expresso das Ilhas o grupo de teatro refere igualmente que durante a peça as personagens "desdobram-se em quatro ou mais personagens, trocando de identidade e sexo numa brincadeira sem avisos. As sugestões cénicas são de forte cunho surrealista, com poucas didascálias, o que nos permite uma maior liberdade de criação. Assim, todo o espectáculo viverá do jogo entre dois universos paralelos, já que apesar da peça original ter apenas dois personagens, este espectáculo terá 2 actores e 2 actrizes em cena, numa espécie de espelho cénico criado para confundir e baralhar os dados lançados pela situação criada. Num ambiente extremamente intimista, uma linguagem crua, personagens em estado de decadência profunda em constante luta contra o tempo e a sua própria imagem no espelho, "Os Amantes" será um espectáculo que não deixará ninguém indiferente".