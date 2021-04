Ineida Moniz lança “Nha Kumadri”

A artista cabo-verdiana Ineida Moniz acaba de lançou o seu segundo single intitulado “Nha Kumadri”. Este lançamento aconteceu no passado 27 de Março, Dia da Mulher Cabo-verdiana.

“Nha Kumadri” surgiu depois do primeiro single “Abrasa Mundu”, lançado em 2019. Este tema contou com o apoio do Diversidade, no âmbito do projecto Procultura PALOP-TL.

“Nha Kumadri” tem como estilo musical o batuco e foi gravado na localidade de São Tomé, na cidade da Praia. Com esse tema, a artista leva-nos para uma viagem pelos desafios quotidianos das mulheres cabo-verdianas, sensibilizando para a importância da solidariedade e proximidade da família, das comunidades locais e da sociedade em geral, para respeito e promoção dos direitos das mulheres.

Natural da ilha de Santiago, Ineida Moniz é detentora de uma voz única, com uma energia contagiante. A cantora tem ganhado destaque no meio musical cabo-verdiano e encontra-se, neste momento a preparar o seu primeiro trabalho discográfico.

O Diversidade é um Instrumento gerido em parceria com a EUNIC – Rede de Institutos Culturais e Embaixadas da União Europeia e implementado no âmbito do Projecto Procultura PALOP-TL.

O Procultura é uma acção financiada pela União Europeia e co-financiada e gerida pelo Camões, I.P. para apoio à economia cultural e criativa nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e em Timor-Leste.