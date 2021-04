“Viagens nas Tintas” homenageia artistas cabo-verdianos

O projecto “Viagens nas Tintas” do artista plástico Joaquim Semedo, que já percorreu vários pontos do país, está por estes dias no bairro da Terra Branca, na Cidade da Praia, com um mural que homenageia artistas cabo-verdianos.

Com o objectivo de levar a arte a vários pontos do país “Viagens nas Tintas”, pretende despertar nas pessoas o gosto pela arte. Santo Antão foi a primeira ilha a receber o projecto que já está em vários pontos do país. Segundo Joaquim Semedo, o seu objectivo é levar a pintura a todos os cantos do arquipélago. Na Terra Branca, num dos pontos mais estratégicos do bairro, o artista plástico homenageou Cesária Évora, Pantera, Mayra Andrade, Lura, Jorge Neto, Sara Tavares, Katcház, Vadú, Nha Nácia Gomi, Nha Balila, Luís Morais e Bana. Joaquim Semedo explica que nesse espaço há muita circulação de pessoas pelo que, com esse projecto, o espaço passou a ter outra dinâmica. “Com estas pinturas, as pessoas podem relaxar a mente enquanto esperam pelo autocarro e isso é bom. Por outro lado, começam a valorizar a arte de uma outra forma”, acrescenta. O artista conta que no início o objectivo era pintar 30 a 40 artistas, mas que sentiu a necessidade de retratar mais músicos. “Se calhar vamos atingir 60 artistas ou mais. As pessoas estão a pedir mais e a dar sugestões de como é que querem ver os seus artistas no mural. Há artistas que pintei num sítio e que as pessoas pediram para colocar em outro espaço de destaque. Isso é bom porque mostra que as pessoas estão a ter um certo interesse pela arte”. “Quando comecei a pintura na Terra Branca não sabia que teria tanto destaque. As pessoas estão a fazer fotografias lá. Se calhar ninguém tinha pensado antes que aquele lugar era estratégico e que valia a pena fazer algo do género e está a ser uma coisa muito boa”, conta Joaquim Semedo. O projecto teve início em 2018 e desde então o artista plástico confessa que não pára de receber solicitações para levar esta iniciativa a outros sítios. “Viagens nas Tintas a céu aberto” Conforme o artista plástico, com a pandemia teve que reflectir melhor sobre esse projecto e, daí ter criado a escola “Viagens nas Tintas a céu aberto”, que conta neste momento com dez alunos. “Enquanto estou lá a produzir na parede eles fazem a mesma imagem. Neste momento tenho dez alunos e há mais pessoas a entrar”, frisa. Por outro lado, conta que com a pandemia teve muitas dificuldades em levar o projecto para fora do país, mas “quando isso se normalizar vou retomar a internacionalização, porque é isso que é o objectivo das Viagens nas Tintas”. Joaquim Semedo revela que este projecto mudou muita coisa na sua vida. “Passei a ter mais visibilidade, as pessoas passam a conhecer-me mais e tenho tido cada vez mais trabalho”. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1010 de 7 de Abril de 2021.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.