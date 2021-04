Óscar de Melhor Filme para “Nomadland – Sobreviver na América”

“Nomadland – Sobreviver na América” conseguiu hoje o Óscar de Melhor Filme, na 93.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

Dirigido por Chloé Zhao, teve como produtores Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey e a própria Chloé Zhao.

Para o Óscar de Melhor Filme estavam nomeados “Mank”, “Nomadland – Sobreviver na América”, “Uma miúda com potencial”, “O Pai”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Sound of Metal” e “Os 7 de Chicago”.

Nas contas para esta edição, o filme “Mank”, de David Fincher, somou dez nomeações, enquanto “Nomadland – Sobreviver na América”, de Chloé Zhao, foi indicado para sete estatuetas, entre as quais a de Melhor Realização, conquistado pela cineasta.

“Mank”, até gora, soma dois Óscares: Melhor Cenografia e Melhor Direção de Arte.

“Nomadland – Sobreviver na América”, protagonizado por Frances McDdormand, conta a história de uma mulher que viaja pela América como nómada, vivendo numa caravana, trabalhando em empregos temporários e sobrevivendo na estrada, na sequência de uma crise económica.

Embora o filme seja uma ficção, assenta em testemunhos reais de norte-americanos que vivem na estrada, sempre em trânsito, numa comunidade nómada mais envelhecida e nas margens da sociedade.

Chloé Zhao, sino-americana, foi a primeira mulher asiática nomeada para os Óscares e a segunda mulher a conquistá-lo, depois de Kathryn Bigelow, em 2020, por “Estado de Guerra”.

A cerimónia da 93.ª edição dos Óscares, adiada de Fevereiro para Abril, por causa da pandemia, decorre no tradicional Dolby Theatre, com audiência, e no edifício da estação de comboios Union Station, em Los Angeles.

Realiza-se na noite de domingo, na Califórnia, madrugada de segunda-feira, em Portugal.

TODOS OS VENCEDORES:

MELHOR FILME: “Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR REALIZAÇÃO: Chloé Zhao, “Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL: Emerald Fennell, “Uma Miúda com Potencial”

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO: Christopher Hampton e Florian Zeller, “O Pai”

MELHOR ATRIZ: Frances McDormand, “Nomadland – Sobreviver na América”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA: Yuh-Jung Youn, “Minari”

MELHOR ATOR: Anthony Hopkins, “O Pai”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO: Daniel Kaluuya, “Judas e o Messias Negro”

MELHOR FILME INTERNACIONAL: “Mais uma Rodada”, Dinamarca

“MELHOR CURTA-METRAGEM: “Dois Perfeitos Estranhos”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO: “Soul: Uma Aventura com Alma”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO — CURTA: “Se Acontecer Alguma Coisa, Adoro-vos”

MELHOR MAQUILHAGEM E PENTEADOS: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

MELHOR GUARDA-ROUPA: Ann Roth, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

MELHOR SOM: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh, “O Som do Metal”

MELHOR DOCUMENTÁRIO: “A Sabedoria do Polvo”

MELHOR DOCUMENTÁRIO — CURTA: “Colette”

MELHORES EFEITOS VISUAIS: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher, “Tenet”

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE: Donald Graham Burt e Jan Pascale, “Mank”

MELHOR FOTOGRAFIA: Erik Messerschmidt, Mank”

MELHOR MONTAGEM: Mikkel E. G. Nielsen, “O Som do Metal”

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL: Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, “Soul”

MELHOR MÚSICA ORIGINAL: ‘Fight for You’, música de H.E.R. e Dernst Emile II; letra de H.E.R. e Tiara Thomas, “Judas e o Messias Negro”