Vera Duarte vence prémio literário em Portugal

A escritora cabo-verdiana Vera Duarte é a vencedora do Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia 2021.

Este prémio é promovido no âmbito do Freixo Festival Internacional de Literatura, um evento de referência cultural para a literatura em língua portuguesa. Este evento acontece no Freixo de Espada à Cinta, Portugal nos dias a 9 e 10 de Julho.

Este prémio que já vai na sua 5ª edição, foi entregue no ano passado ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Este ano, além da escritora Vera Duarte, são agraciados com este prémio Albertino Bragança, de São Tomé e Príncipe; Abraão Bezerra Batista, Brasil; Guiné-Bissau, Abdulai Sila; Luís Carlos Patraquim, Moçambique; Agustín Nze Nfumu, da Guiné Equatorial; João Tala, Angola e Xanana Gusmão por Timor-Leste.

Instituído desde 2017, em Portugal, o primeiro prémio foi atribuído a Manuel Alegre, seguindo-se Nuno Júdice, em 2018, José Jorge Letria em 2019 e Ana Luísa Amaral, em 2020. Hélia Correia será a laureada 2021.

Em 2020, nos restantes países da Lusofonia, o prémio foi atribuído a Lopito Feijóo, Angola, Raul Calane da Silva, Moçambique, Sidney Rocha, Brasil, Olinda Beja, São Tomé e Príncipe, Jorge Carlos Fonseca, Cabo Verde e Tony Tcheka, Guiné-Bissau. E este ano, o prémio reúne escritores dos nove países da união lusófona.