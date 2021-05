Mosteiros acolhe Museu do Café do Fogo

A Câmara Municipal de Mosteiros (CMM) procede esta terça-feira,18, à abertura oficial do Museu do Café do Fogo.

Segundo uma nota da CMM a abertura deste museu é o culminar da primeira fase do projecto inscrito no Plano Estratégico Municipal de Desenvolvimento Sustentável e no programa de governação para o mandato 2020-2024. Conforme a mesma fonte, nesta primeira fase todos os esforços se concentraram na recolha, classificação e conservação de objectos que estarão em exposição, bem como a reabilitação do espaço onde funcionava o centro de saúde para a instalação do museu. “Nas próximas fases será dada especial atenção ao reforço da investigação, serviços educativos, serviços de promoção e marketing, áreas técnicas e de serviços, como reservas, biblioteca, arquivo, haverá exposições temporárias, área de eventos, bar/restaurante e loja. A abertura oficial será presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Mosteiros, Fábio Vieira na presença de vereadores, directores de serviços da CM e de um número reduzido de convidados, dado ao momento vivido em razão da pandemia da COVID-19.

